Antalya Valiliği'nde müdürlerin "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına inceleme

Antalya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi'nde görev alan müdür ve müdür vekillerinin akrabalarını girdikleri mülakatla işe aldıkları öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilen konuyla ilgili, Antalya Valiliği inceleme başlattı.

Antalya Valiliği'nde müdürlerin "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına inceleme

Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı.

18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.

Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Nur Pelin İnanlı'nın alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı Betül Duran'ı işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, Betül Duran'ın Nur Pelin İnanlı'nın yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in kendi kızı Büşra Aydın'ı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca işe alınan Başar Çakır'ın da 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede Çakır'ın da işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi.

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