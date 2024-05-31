Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda sıkışan 1'i ağır 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerini birbirinden ayıran Gazi Bulvarı'nda dün saat 23.00 sıralarında Zeynel L. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki telleri aştı, ardından karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - 1

Kazada sıkışan sürücülerden Mustafa D. ve araçtaki Elifnaz D. (8), Melek D., Şükriye A. ile diğer araç sürücüsü Zeynel L., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - 2

Yaralılar, çevredeki devlet ve özel hastanelere sevk edilirken, hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar araç trafiği durduruldu.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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