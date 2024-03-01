Antalya’da 4 katlı binada yangın: Anne ve kızı dumandan etkilendi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, Şamiye Sönmez'in ailesi ile beraber yaşadığı daireden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Şamiye Sönmez ve kızı Elif Sönmez'e ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Evde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı.