Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otelin birinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.