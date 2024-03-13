Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otelin birinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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