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Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Birinci katta başlayan yangın, büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Otelin birinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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