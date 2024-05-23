Antalya'da acı olay: Yakınlarının haber alamadığı çift ölü bulundu

Antalya'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Antalya'da acı olay: Yakınlarının haber alamadığı çift ölü bulundu

’nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi'nde Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti.

AYRI KANEPELERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

OCAĞI AÇIK UNUTMUŞLAR

Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...