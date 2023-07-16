Antalya'da ayakkabı mağazasında yangın

Esnaf Mehmet Şahin, gazetecilere, yanık kokusu alınca çevreyi kontrol ettiğini ve mağazadan duman çıktığını fark ettiğini söyledi.



Yetkililere haber verdiğini anlatan Şahin, "İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve söndürdü." ifadesini kullandı.



Yangının buzdolabından çıkmış olabileceği belirtildi.

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