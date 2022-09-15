Antalya'da başkan yardımcısına silahlı saldırı

Antalya'da Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumu iyi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Hasan Aydın, Elmalı ilçesinde esnaf ziyareti yapıyordu.

5 EL ATEŞ AÇTI

İsmail-Turan Balaban Caddesi'nde yanına motosikletle yaklaşan saldırgan, Hasan Aydın'a 5 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.



Hasan Aydın

Yaralanan Hasan Aydın hastaneye kaldırıldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Öztürk, "Şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alındı." dedi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.