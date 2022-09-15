Antalya'da başkan yardımcısına silahlı saldırı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı. Aydın'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 20:54

Antalya'da başkan yardımcısına silahlı saldırı

'da Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumu iyi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Hasan Aydın, Elmalı ilçesinde esnaf ziyareti yapıyordu.

Antalya'da başkan yardımcısına silahlı saldırı - 1

5 EL ATEŞ AÇTI

İsmail-Turan Balaban Caddesi'nde yanına motosikletle yaklaşan saldırgan, Hasan Aydın'a 5 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Antalya'da başkan yardımcısına silahlı saldırı - 2 Hasan Aydın

Yaralanan Hasan Aydın hastaneye kaldırıldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Öztürk, "Şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alındı." dedi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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