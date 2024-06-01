Antalya'da belediye ve otel personelini taşıyan araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve otel personelini taşıyan midibüs, minibüs ile kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 5'i belediye personeli 6 kişi yaralandı.

Antalya'da belediye ve otel personelini taşıyan araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Alanya İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye personelini taşıyan Mehmet Güngör idaresindeki 07 E 5288 midibüsle, aynı istikametteki otel personeli taşıyan İsmail İspir yönetimindeki 07 C 32162 minibüs ve Turabi Kurt'un kullandığı 34 BNF 373 kapalı kasa ticari kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası 5 belediye çalışanı ile kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla Alanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, bazıları da kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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