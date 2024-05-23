Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü, Finike ilçesindeki kreşin müdürü Ö.Ü.'nün iki çocuğu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanması üzerine harekete geçti.



İl Müdürlüğü, Antalya Valiliği'ne gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.



Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Baba S.C.A. 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak, kızının Kum Mahallesi'ndeki kreşte dövüldüğü şikayetinde bulunmuştu. Kreşin güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, iki çocuğu darbettiği belirlenen kreş müdürü Ö.Ü'yü (46) gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.