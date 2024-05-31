Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

'da polis ekiplerince, /PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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