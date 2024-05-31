Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Antalya'da polis ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

