Antalya'da Gaziantep Yemek Şenliği düzenlendi

Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürün ve lezzetlerin yer aldığı stantlar kuruldu. Etkinlikte ziyaretçiler alışveriş yaptı, yöresel lezzetlerden tattı.



Şenlik alanını gezen ziyaretçilerden Bahadır Çiçek, son yıllarda gastronomi şehri olarak anılan Gaziantep’in yöresel lezzetlerini Antalya'da tatma imkanı bulduklarını söyledi.



Etkinlikte Gaziantep özlemini de giderdiklerini anlatan Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti. 5 Mayıs'a kadar sürecek şenlikte, sıra gecesi ve sirk gösterileri de yapılacak.