Antalya'da ırmağa giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da ırmağa giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisinde ailesiyle piknik yapan Tunahan Tunç (26), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra Tunç'un çırpındığını gören çevredekiler, genci sudan çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tunahan Tunç ve ailesinin, Ankara'dan tatil için 'ya geldikleri öğrenildi.

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