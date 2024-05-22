Antalya'da korku dolu anlar: Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü

Finike'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonuna çıkan İ.T., henüz bilinmeyen nedenle aşağı inmek istedi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen İ.T. kendini aşağı sarkıtıp alt kat balkonunun korkuluklarına bastıktan sonra dengesini kaybetti.

Park halindeki minibüsün üzerine, ardından zemine düşen İ.T. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.T., ambulansla hastaneye götürüldü.



Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.T.'nin psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.