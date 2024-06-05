Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

Antalya'da 8 katlı apartmanın 5'inci katının balkonunda çıkan yangın, üst katlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 dairede maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1429 sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 5'inci katının balkonunda çıktı.

7'nci katta oturan Emirhan Y., alev ve dumanları görünce 12 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5'inci katın balkon kısmında başlayan yangın büyüyerek 6'ncı katın balkonuna da sıçradı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler 7'nci katın balkonuna da sıçradı. Yangının başladığı dairede olay sırasında kimsenin oturmadığı öğrenilirken, dumandan etkilenen apartman sakinleri binayı tahliye etti.

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi - 1

"CAMİYE GİTMİŞTİK"

Bir süre sonra eve gelen ve dairesinde yangın çıktığını öğrenen Fikret Ç., "Biz evde yoktuk. Camiye gitmiştik. Yangının çıkış nedeni şu anda bilinmiyor. Komşularım fark etmiş" dedi.

"YANGIN VAR DİYE BAĞIRDIM"

Binanın 7'nci katında oturan ve alevlerin kendi dairesine de sıçradığı Emirhan Y., "Ben odamda oturuyordum. Vantilatör çalıştırmıştım. 1 yıldır çalıştırmıyordum. Dedim herhalde onun kokusu sonra bir ışık gördüm. Ondan sonra baktım 5 ve 6'ncı katlar yanıyor. var diye bağırdım. Işıkları kapattım, prizleri falan çektim. Annemlere söyledim, direkt karşı komşunun kapısını çaldım. Ondan sonra apartmandaki herkesi aşağı indirdik. İtfaiyeyi aradık. 5’inci kattan 6’ya sıçradı, 7’nci katta biz de etkilendik" diye konuştu.

Apartmanın 5’inci katında çıkan, 6 ve 7'nci katın balkonuna da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangında apartmanda bulunan 3 dairede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.

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