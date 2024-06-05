Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

"CAMİYE GİTMİŞTİK"



Bir süre sonra eve gelen ve dairesinde yangın çıktığını öğrenen Fikret Ç., "Biz evde yoktuk. Camiye gitmiştik. Yangının çıkış nedeni şu anda bilinmiyor. Komşularım fark etmiş" dedi.

"YANGIN VAR DİYE BAĞIRDIM"



Binanın 7'nci katında oturan ve alevlerin kendi dairesine de sıçradığı Emirhan Y., "Ben odamda oturuyordum. Vantilatör çalıştırmıştım. 1 yıldır çalıştırmıyordum. Dedim herhalde onun kokusu sonra bir ışık gördüm. Ondan sonra baktım 5 ve 6'ncı katlar yanıyor. Yangın var diye bağırdım. Işıkları kapattım, prizleri falan çektim. Annemlere söyledim, direkt karşı komşunun kapısını çaldım. Ondan sonra apartmandaki herkesi aşağı indirdik. İtfaiyeyi aradık. 5’inci kattan 6’ya sıçradı, 7’nci katta biz de etkilendik" diye konuştu.



Apartmanın 5’inci katında çıkan, 6 ve 7'nci katın balkonuna da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangında apartmanda bulunan 3 dairede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.