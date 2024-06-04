Antalya'da kurallara uymayan tur ve transfer servislerine ceza yağdı

Antalya’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin TURSAB ve ARO ile birlikte yaptığı denetimlerde kurallara uymayan tur ve transfer servislerinde toplamda 392 bin 697 TL ceza uygulandı.

Antalya'da kurallara uymayan tur ve transfer servislerine ceza yağdı

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu kapsamında hizmet veren tur ve transfer servisleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli tarafından Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Rehberler Odası (ARO) ile birlikte denetlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Düden Şelalesi, Düden Park, Cumhuriyet Meydanı, Üçkapılar, Kaleiçi, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti ve Kurşunlu Şelalesi başta olmak üzere ilgili mevzuatlar doğrultusunda Antalya’nın her noktasında düzenli ve planlı bir şekilde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Antalya Havalimanında yapılan denetimlerin Turizm Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı personelince koordineli bir şekilde yapıldığı ifade edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında binin üzerinde araç denetimi yapıldığı ve 392 bin 697 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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