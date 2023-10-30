Antalya'da Litvanyalı dağcı uçurumdan düşüp öldü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Taşeli Platosu'nun en yüksek dağlarından olan Antalya, Konya ve Karaman arasında kalan 2877 rakımlı Geyik Dağı'nda meydana geldi.

Dağın Gündoğmuş sınırını keşfetmek üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Litvanyalı 25 dağcı, rehber eşliğinde ilerlerken, Oscar Leha (23) henüz bilinmeyen nedenle uçurumdan düştü.

Durumu fark eden gruptakiler, bölgede telefon çekmediği için yerleşim yerine doğru rotasını değiştirdi.