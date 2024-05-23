Antalya’da rüşvet operasyonu: 5 kişi gözaltında

Antalya’nın Kemer ilçesinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da rüşvet operasyonu: 5 kişi gözaltında
Foto: Arşiv

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’nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P’ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, söz konusu dönemde Kemer Belediyesi’nde başkan vekili olan önceki dönem belediye meclis üyesi M.T, yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği görevini yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I. ve S.P. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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