Antalya'da rüzgar 'sıcak' esti! Otomobillerin termometreleri 56 dereceyi gösterdi

Antalya'da saat 10.00 sıralarında 39 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 43,7 dereceye yükseldi. Nemin yüzde 10'a kadar düşmesiyle rüzgarın sıcak hissedildiği kentte, özellikle Konyaaltı ilçesindeki plajlar doldu.

Antalya'da rüzgar 'sıcak' esti! Otomobillerin termometreleri 56 dereceyi gösterdi

Turizm kenti 'da, saat 10.00 sıralarında hissedilen sıcaklık 39 derece ölçüldü. Merkez ilçelerden Kepez'de sıcaklık 41 dereceye ulaştı.

Nemin yüzde 10 kadar düştüğü kentte, rüzgar kuzey ve kuzey batı yönünden 5 ila 15 kilometre hız aralığında esti. Düşük nem ve nedeniyle esen rüzgarın hissedilen sıcaklığı, cadde ve sokaktakileri bunalttı.

Öğle saatlerinde kent merkezinde sıcaklık 42,5, Kepez ilçesinde 43,7 dereceye yükseldi. Konyaaltı ilçesinde sıcaktan bunalanların tercihi plajlar oldu.

Tatilciler, denizde yüzüp, kıyıda vakit geçirerek serinledi. Aşırı sıcaktan bunalanlar, ıslak havlu veya yanlarındaki elbiselerle başlarını güneşten koruyup, serinlemeye çalıştı.

CADDEDE ŞEMSİYE İLE KORUMA

Sokağa çıkanlar, gölge alanda yürümeyi veya ağaç gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalanlar, şemsiye ve şapkayla güneşten korunmaya çalıştı.

Çeşmelerdeki suyla serinleyenler, parktaki banklarda vakit geçirdi. Ellerinde su şişesiyle gezenler, yanlarındaki eşyaları başlarının üzerinde tutarak kendilerine gölgelik oluşturmaya çalıştı. Şehir içinde seyreden otomobillerin termometreleri ise 56 dereceyi gösterdi.

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