Antalya’da sahile gömülü insan iskeleti bulundu

Antalya’nın Finike sahilinde toprağa gömülü insan iskeleti bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, insan iskeletine ait parçaların İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Antalya’da sahile gömülü insan iskeleti bulundu

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’nın Finike ilçesinde toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.

Finike ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde sahilde iskelet parçaları gördüğünü ihbar etti.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, gömülü halde kemikler olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılan iskeletin bir insana ait olduğu tespit edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından insan iskeletinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

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