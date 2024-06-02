Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü Uğur Efe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

'da Gazi Bulvarı'ndan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Uğur Efe’nin (48) kullandığı otel servis midibüsü saat 06.30 sıralarında köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı. Kazada sürücü Uğur Efe ile 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü.

Durumu ağır olan sürücü Uğur Efe hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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