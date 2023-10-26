Antalya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Çubuk Beli mevkisinde Antalya'dan İstanbul'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.



Dumanı fark eden otobüs şoförü 15 yolcuyu hızla tahliye etti.



Yolcuların ayrılmasından kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sardı.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.



Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.



Tahliye edilen yolcular ise başka otobüsle seyahatlerine devam etti.

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