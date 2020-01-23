Antalya'da sınav stresi nedeniyle kullandığı ilaç genç kızı hastanelik etti

Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaç 17 yaşındaki Mina Kara'yı yoğun bakımlık etti.

Antalya'da iddiaya göre 17 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Mina Kara sınav stresini yenebilmek için hastaneye başvurdu. Stres ile birlikte uyku düzeni de bozulan Mina'ya doktor ilaç verildi.

İlaç sonrası genç kızın vücudunda morluklar ve yanıklar oluştu.

Yoğun bakıma alınan lise öğrencisinin vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi. Genç kızın ayrıca görme yetisinde de bozukluk olduğu tespit edildi.

Mina'nın ailesi hastane yönetimi ile psikiyatrist doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti.

Mina'nın annesi olaylar ilgili yanıklarının ciddiyetini koruduğu belirterek, ''Gözleri kapalı, görme yetisini kaybetti. Yemek yiyemiyor'' dedi.



Şikayet üzerinde ise İl sağlik Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.