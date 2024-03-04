Antalya’da şüpheli olay: Evsiz adam ölü bulundu

Antalya’da geçimini sokaklarda mendil satarak sağladığı ve evsiz olduğu öğrenilen bir kişi ölü bulundu. Polis şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.

Antalya’da şüpheli olay: Evsiz adam ölü bulundu

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’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

Balbey Mahallesi 419 Sokak’taki 4 katlı iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, 60’lı yaşlardaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirledi.

İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan ölen kişinin, sokaklarda mendil satarak geçimini sağladığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

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