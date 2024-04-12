Antalya'da teleferik kabini parçalandı: 1 ölü, 10 yaralı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunan 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır.



AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.



Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır.

Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.

Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.

Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."