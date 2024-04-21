Antalya'da Türk Yıldızları gösterisi ne zaman yapılacak?

Antalya'da Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan'da yapılacak. Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına heyecan katacak. Pek çok vatandaş da şimdiden gösteriye dair saat bilgisine odaklandı.



TÜRK YILDIZLARI'NIN ANTALYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN?



Kutlama programı kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu sergileyecek.



Program saat 16.00'da başlayacak.

