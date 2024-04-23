Antalya'da Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta başlayacak?

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikle kapsamında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.



ANTALYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?



Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi “Türk Yıldızları”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Salı günü saat 16.00’da Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Antalya’ya geliyor. Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü saat 16.00’da Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak.



TÜRK YILDIZLARI TARİHİ



Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibidir. 7 Kasım 1992’de kurulmuştur. 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır. Ayrıca Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan bu uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir.Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırmıştır.