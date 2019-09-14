Ovacık Mahallesi mevkisindeki kayalık bölgede yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.
Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter havadan, 4 arazöz, iki su tankeri karadan müdahale etti.
Orman işçileri, sarp alanlardan dolayı 4 saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaştı.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da yıldırım düşmesinin neden olduğu yangın kontrol altında
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ovacık Mahallesi mevkisindeki kayalık bölgede yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.