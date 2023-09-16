Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin üç şeritli yolda kontrolden çıkıp önce orta şeride sonra otobüsün şeridine geçip adeta altına girdiği kazada yolcu otobüsü otomobili yaklaşık 95 metre sürükledi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı. 112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.



Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.