Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



Görüntüde, 07 NCT 09 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.