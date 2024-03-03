Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Alanya'da Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı 07 HYC 80 plakalı otomobil ile B.S'nin idaresindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, 07 NCT 09 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.

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