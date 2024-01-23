Antalya’daki keserli vahşete ağırlaştırılmış müebbet istemi

PSİKOLOJİK, SÖZEL VE FİZİKSEL ŞİDDET



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.



Ercan Akdağ’ın eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.



İddianamede, Saibe Akdağ ile Ercan Akdağ’ın 4 Haziran 2009 tarihinde evlendiği, Ercan Akdağ’ın eşinin telefonda tek başına konuşmasına ve iş arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyerek psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.



İddianamede, olay günü Ercan Akdağ’ın eşi Saibe Akdağ’ı dövüp fiziksel şiddet, hakaret ederek de sözlü şiddet uyguladığı kaydedildi. Ercan Akdağ’ın, Saibe Akdağ’ı keserle başına ve vücuduna vurup, darbederek yaralanmasına nedenle olduğu, bu yüzden hayatını kaybettiği de iddianamede yer aldı.



Ercan Akdağ'ın eylemini gerçekleştirdikten sonra kardeşini arayarak yardım istediği aktarıldı.



​İddianamede, Ercan Akdağ’ın eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.