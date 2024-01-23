Antalya’daki keserli vahşete ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya’da eşini keserle öldüren Ercan Akdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Olay, geçen yıl 29 Nisan’da Aksu ilçesinde yaşandı. Aksu Gençlik Merkezi’nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.
Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve başının kırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Saibe Akdağ, 6 Mayıs günü yaşamını yitirdi.
Akdağ’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ’ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı.
PSİKOLOJİK, SÖZEL VE FİZİKSEL ŞİDDET
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.
Ercan Akdağ’ın eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
İddianamede, Saibe Akdağ ile Ercan Akdağ’ın 4 Haziran 2009 tarihinde evlendiği, Ercan Akdağ’ın eşinin telefonda tek başına konuşmasına ve iş arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyerek psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.
İddianamede, olay günü Ercan Akdağ’ın eşi Saibe Akdağ’ı dövüp fiziksel şiddet, hakaret ederek de sözlü şiddet uyguladığı kaydedildi. Ercan Akdağ’ın, Saibe Akdağ’ı keserle başına ve vücuduna vurup, darbederek yaralanmasına nedenle olduğu, bu yüzden hayatını kaybettiği de iddianamede yer aldı.
Ercan Akdağ'ın eylemini gerçekleştirdikten sonra kardeşini arayarak yardım istediği aktarıldı.
İddianamede, Ercan Akdağ’ın eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Polis Adliye
- Antalya Aksu
- Kadın Cinayeti