Antalya'daki teleferik kazası | MSB askeri uçak görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.

Antalya'daki teleferik kazası | MSB askeri uçak görevlendirdi

'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Teleferiklerde mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı.

'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Antalya'da teleferik kabini parçalandı: 1 ölü, 10 yaralı

Antalya'da teleferik kabini parçalandı: 1 ölü, 10 yaralı

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