Antik kentte dedektörle aramaya suçüstü

Manisa'da antik kentte dedektörle arama yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.



Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.



Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.



Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.