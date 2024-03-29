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Antik kentte dedektörle aramaya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

Antik kentte dedektörle aramaya suçüstü

'da antik kentte dedektörle arama yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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