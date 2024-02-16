Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığı prömiyerde ortaya çıktı

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Timothee Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, 1 Mart'ta vizyona girecek.



PRÖMİYERİN SÜRPRİZ İSMİ



Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Dün Londra'da gerçekleşen prömiyere, filmin oyuncuları katıldı.

Prömiyerin sürpriz ismi ise Anya Taylor-Joy oldu.