Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığı prömiyerde ortaya çıktı

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Londra prömiyerine Anya Taylor-Joy'un katılması tüm soru işaretlerini giderdi.

Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığı prömiyerde ortaya çıktı

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde , Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, 1 Mart'ta vizyona girecek.

PRÖMİYERİN SÜRPRİZ İSMİ

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Dün Londra'da gerçekleşen prömiyere, filmin oyuncuları katıldı.

Prömiyerin sürpriz ismi ise Anya Taylor-Joy oldu.

Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığı prömiyerde ortaya çıktı - 1

İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce oyuncunun filmde rol alacağı iddiası ortaya atılmıştı ancak doğrulanmamıştı. Anya Taylor- Joy'un Dune 2'de rol aldığı kesinleşti.

Variety'nin haberine göre, oyuncu filmde önemli bir rol oynuyor anacak hangi karaktere hayat verdiği bilinmiyor.

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