Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığı prömiyerde ortaya çıktı

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Timothee Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, 1 Mart'ta vizyona girecek.
PRÖMİYERİN SÜRPRİZ İSMİ
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Dün Londra'da gerçekleşen prömiyere, filmin oyuncuları katıldı.
Prömiyerin sürpriz ismi ise Anya Taylor-Joy oldu.
İDDİA EDİLMİŞTİ
Daha önce oyuncunun filmde rol alacağı iddiası ortaya atılmıştı ancak doğrulanmamıştı. Anya Taylor- Joy'un Dune 2'de rol aldığı kesinleşti.
Variety'nin haberine göre, oyuncu filmde önemli bir rol oynuyor anacak hangi karaktere hayat verdiği bilinmiyor.
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