AP Genel Başkanı Öz'den yerel seçim kararı

Bir dizi ziyaret ve il binası açılışı için kente gelen Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve beraberindeki heyet, ilk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi.



Adana’da yerel seçimlerde aday çıkartacağını söyleyen Öz, Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Kazım Kürşat Erdil olduğunu açıkladı.



Düzenlenen toplantının ardından il binası açılışına geçen Öz, Adalet Partisi Adana İl Binası’nın 57’nci olduğunu söyledi.



Türkiye genelinde 31 Mart seçimlerine kadar toplamda 72 il binası açacağını ve 72 ilde seçimlere gireceklerini belirten Öz, “Açılışlarımız devam edecek. Hedefimiz, seçimlere kadar 72 ilde il başkanlığı açmak. 31 Mart’ta 72 ilde seçimlere gireceğiz. Türkiye genelinde ittifak görüşmelerimiz devam ediyor. Geçmişte ATA İttifakı’nı kurduk. Seçmen bize teveccüh gösterdi. 5,2 oy aldık. Şimdi daha fazla oy alacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.



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