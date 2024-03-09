Apartman dairesi alevlere teslim oldu

Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi 304'üncü sokakta bulunan 6 katlı apartman binasının giriş katında meydana geldi. bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112’yi araması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.



Dairenin alevlere teslim olduğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.