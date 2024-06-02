Apartman dairesinden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Aydın'da bir daireden gelen kötü koku üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Polis ekipleri girdikleri evde yalnız yaşan 67 yaşındaki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı adamın 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Apartman dairesinden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Olay, 'ın Kuşadası ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haluk Aytar'ın yalnız yaşadığı dairesinden kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Aytar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ağır koku nedeniyle maske ile görev yapabildiği evden şahsın cesedi yine maskeli ekiplerle çıkarıldı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Aytar'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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