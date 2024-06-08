Apartmanda kediye sopalı saldırı: O anlar kamerada

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartmanda kediye sopalı saldırı: O anlar kamerada

Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırıkkale'de otomobil, park halindeki araçların üzerine düştü: 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil, park halindeki araçların üzerine düştü: 1 yaralı

Beyoğlu'nda polisler eğlence mekanlarını denetledi

Beyoğlu'nda polisler eğlence mekanlarını denetledi

Batman'da girdiği suda kaybolan çoban aranıyor

Batman'da girdiği suda kaybolan çoban aranıyor

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te anız yangını

Gaziantep'te anız yangını

Adana'da otomobil, TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobil, TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...