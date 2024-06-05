Apartmanda yılan paniği

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı fark etti.
Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Afyonkarahisar