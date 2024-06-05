Apartmanda yılan paniği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 katlı bir apartmanın içerisine giren yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen ekipler, yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.

Apartmanda yılan paniği

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 'ın Şuhut ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı fark etti.

Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Dünya Çevre Günü mesajları: Yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle! Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Dünya Çevre Günü mesajları: Yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle! Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? (Başvuru şartları ve tarihleri)

SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? (Başvuru şartları ve tarihleri)

Okul müdürüne sokak ortasında dayak: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip saldırdı

Okul müdürüne sokak ortasında dayak: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...