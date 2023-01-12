Arabuluculuğa yeni düzenleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'da düzenlenen ''10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı''na katıldı.



Bozdağ burada yaptığı konuşmada, arabuluculuk sistemindeki aksaklıkları gidermek için düzenleme yapacaklarını söyledi.



''SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLARI GİDERMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ''



Bakan Bozdağ, ''Aksaklıkları gidermek için bir dizi düzenleme yapmaya karar verdik. Bu aksaklıkları gidecek ve bundan sonra arabuluculuğun başarısını daha da artırmak için yeni adımlar atacağız'' dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI



İş dünyasına da bir çağrı yapan Bozdağ şunları söyledi:



''Bazı şirketlerin kanunen avukat bulundurma zorunluluğu var. 'Avukat bulundurma zorunluluğunu kaldırırsanız Türkiye'de yatırım ortamı daha da iyileşir' diyen STK temsilcileri ve iş dünyasının saygın örgütlerinin önerileri var.

Eğer bugün ekonomide ve başka alanlarda bizden üstün ülkeler varsa ana nedenlerinden biri hukuka verdikleri değerden kaynaklanmaktadır. Lütfen yatırım ortamını iyileştirmek için 'Avukat zorunluluğunu kaldırın' deme gündemini gündeminizden çıkarın artık.''