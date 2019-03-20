Aracıyla seyir halindeyken direksiyonu ayağıyla kontrol eden ve yanındaki tabaktan meyve yiyen sürücü 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Erzurum’da yaşanan olayda direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir Erdoğan, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Abdulkadir Erdoğan, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Abdulkadir Erdoğan’ın 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi. Kasten işlenen suçlarda hapis cezası 1 yılın altındayda para cezasına çevrilebiliyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER