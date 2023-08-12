Araçların üzerine çıkıp etrafa biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı

Yalova'da yaşadığı tartışmanın ardından bir otomobilin üstüne çıkarak çevredekilere biber gazı sıkan B.Ş., olay yerine gelen polis aracının üstüne atladı. Polis ekiplerinin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Araçların üzerine çıkıp etrafa biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı

Olay saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

B.Ş. ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş. bir otomobilin üstüne çıkarak vatandaşlara biber gazı sıkmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi indirmek isteyen bir vatandaş meyve kasasını fırlatınca B.Ş. yakında olan polis aracının üzerine atladı.

Araçların üzerine çıkıp etrafa biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı - 1

Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...