Araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Geçit Mahallesi 331. Sokak'ta, zeytinlik alan yanında park halindeki otomobilde, A.S. ile Yusuf Zorlo (21) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, yanındaki bıçakla Yusuf Zorlo'yu ağır yaraladı.



Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



TESLİM OLDU



Sağlık ekipleri, Zorlo'nun öldüğünü belirledi, zanlı A.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.



Zorlo'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



Yusuf Zorlo'nun yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.