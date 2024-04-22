Araçtan gelen tiner kokusuyla ortaya çıktı: Pendik’te yanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul’da aracın içinde bir bölümü yanmış erkek cesedi bulundu.
Olay, Pendik’teki Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin T. aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin T. aracın içinde yanarak yaşamını yitirdi.
TİNER KOKUSUNU ALAN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU
Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide ayrıntılı inceleme başlattı.
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