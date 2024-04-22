Araçtan gelen tiner kokusuyla ortaya çıktı: Pendik’te yanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik’te Sebahattin T. isimli kişi, aracının içinde kendini yaktı. Çevredeki vatandaşların araçtan gelen tiner kokusunu fark etmesi üzerine ortaya çıkan olayda, Sebahattin T’nin vücudunun bir bölümünün yandığı belirlendi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Araçtan gelen tiner kokusuyla ortaya çıktı: Pendik’te yanmış erkek cesedi bulundu

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’da aracın içinde bir bölümü yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, Pendik’teki Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin T. aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin T. aracın içinde yanarak yaşamını yitirdi.

TİNER KOKUSUNU ALAN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Araçtan gelen tiner kokusuyla ortaya çıktı: Pendik’te yanmış erkek cesedi bulundu - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide ayrıntılı inceleme başlattı.

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