Araçtan gelen tiner kokusuyla ortaya çıktı: Pendik’te yanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul’da aracın içinde bir bölümü yanmış erkek cesedi bulundu.



Olay, Pendik’teki Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin T. aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin T. aracın içinde yanarak yaşamını yitirdi.

TİNER KOKUSUNU ALAN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU



Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.