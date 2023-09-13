Arapça tabela açıklaması: Yüzde 25'i geçemez

Bursa’dan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na “Arapça Tabela kullanımının önlenmesini” isteyen bir talep etti. Dilekçeyi işleme alan Komisyon, Konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu.



Bakanlık’tan Meclis’e gönderilen yanıtta Arapça tabela kullanımına ilişkin esasların Türk Standartları Enstitüsü kararı doğrultusunda belirlendiğini Hatırlattı.



Bu çerçevede tabelalarda kullanılacak yabancı ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25’ini geçmeyecek büyüklükte ve puntolarda yazılması gerektiğini ifade etti.



Bakanlık yabancılara ait işletmelerin tabelalarında Türkçe kullanılmasının esas olduğunu da belirtti.