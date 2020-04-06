Arazi anlaşmazlığı 3 can aldı

Ankara'nın Polatlı İlçesi Kızılcakışla Mahallesi'nde bulunan arazide ekim yapan ve aynı aileden oldukları belirtilen İsa K., Mehmet K. ve Kemal K. ile araziye gelen kişiler arasında kavga çıktı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, İsa K., Mehmet K. ve Kemal K. silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kimlikleri henüz tespit edilemeyen saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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