Arazi anlaşmazlığı 3 can aldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 05:50

silah tabanca.jpg

Ankara'nın Polatlı İlçesi Kızılcakışla Mahallesi'nde bulunan arazide ekim yapan ve aynı aileden oldukları belirtilen İsa K., Mehmet K. ve Kemal K. ile araziye gelen kişiler arasında kavga çıktı. 

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, İsa K., Mehmet K. ve Kemal K. silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kimlikleri henüz tespit edilemeyen saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ CİHAZ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...