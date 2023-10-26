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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle intihara kalkıştı

Konya'da aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşayan bir kişi, Acı Göl'e atlayıp intihara kalkıştı. Yüzme bilmeyen kişi, polislerin yönlendirmesiyle kayalıklara çıkıp kurtuldu.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle intihara kalkıştı

'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzerinde Acı Göl'de meydana geldi. Ailesiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan çiftçi Samet G. (29), gittiği göl kenarında annesiyle cep telefonuyla görüntülü konuşup intihar edeceğini söyledi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle intihara kalkıştı - 1

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören Samet G., yaklaşık 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı.

Yüzme bilmeyen Samet G., polisin yönlendirmesiyle kıyıdaki kayalıklara çıktı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle intihara kalkıştı - 2

Samet G.'nin bulunduğu noktadan alınması için Konya kent merkezinden itfaiye ekibi çağrıldı.

Gelen itfaiye ekipleri, botla Samet G.'yi alıp, kıyıya çıkardı. Samet G., tedbir amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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