Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö.'nün tüfekle vurarak abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö.'yü öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Merkeze bağlı Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.’ye ve dünürleri Halil İbrahim T.'ye ateş etti.

Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırıldı.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı - 1

Olay sonrası, polis ekiplerince av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan kardeş Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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