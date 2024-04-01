Ardahan Çıldır'da oylar üçüncü kez sayılacak

Türkiye, 5 yıl boyunca kentleri yönetecek yerel yöneticilerini seçti.



Birçok bölgede seçim sonuçları netleşirken, yarışın başa baş geçtiği yerlerde oy sayımlarına itirazlar devam ediyor.



Ardahan'ın Çıldır ilçesi, ilginç seçim sonuçlarına tanıklık edilen yerler arasında yer alıyor.



Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ve CHP adayı Nurettin Aygün 452'şer oy aldı.



Partilerin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı. Oyların yeniden sayılması sonucunda CHP adayı Aygün 2 oy öne geçti.



Sonuca AK Parti'den itiraz gelirken, oylar tekrar sayıldı ve fark bire indi.



İki partinin itiraz ettiği sonucu İl Seçim Kurulu açıklayacak.

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