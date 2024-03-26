Ardahan-Şavşat kara yolu TIR geçişine kapandı

Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinde kar ve tipi etkisini arttırdı.



Bunun üzerine ekipler, söz konusu yolu TIR'ların geçişine kapattı.



Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise zincirsiz TIR'lara izin verilmiyor.



Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.



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