Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü 'da günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi.

Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor.

Bazı vatandaşlar ise araçlarına battaniye örterek koruyor.

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